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Bitlis Belediyesinden kar mesaisi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:56
Bitlis Belediyesinden kar mesaisi
Bitlis Belediyesinden kar mesaisi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi yoğun kar yağışının ardından hemen harekete geçerek gündüz olduğu gibi gece de çalışmalarına devam ediyor.
Tüm yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışan ekipler, toplanan karları ise şehir dışına taşıyor. Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte Bitlis Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri tarafından kent merkezindeki tüm mahalle yollarında ve çarşı merkezinde kar temizleme çalışmaları yapıldı. Yoğun kar yağışının bugün de devam ettiği kentte, 20 iş makinesi ve 75 personelle geceli gündüzlü olarak karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Bitlis'i 7 bölgeye ayırarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, 20 iş makinesi ve 75 personelle birlikte vardiyalı olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Dört gündür aralıksız devam eden kar yağışından dolayı halkın sorunlarla karşılaşmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kınay, "Dört gündür kar yağışı aralıksız devam ediyor. İlk etapta toplu taşıma araçları güzergahları ve hastane yollarını açtık. Daha sonra mahalle yolları ile cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmamız devam etti. Bununla birlikte yol genişletme çalışmamız da sürüyor. 25 iş makinesi ve 75 personel ile birlikte ilçede 7 farklı gölgede çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz ulaşıma açılan yolları buzlanmaya karşı tuzlayarak vatandaşların mağdur olmamasını sağlıyor. Halkımızdan isteğimiz, araçlarını gelişi güzel park etmemeleri ve çatılardaki karları bir an önce temizlemeleridir. Bu konuda duyarlılık gösterilmesini istiyoruz" dedi.
(VO-MSA-Y)

30.01.2017 13:02:09 TSI
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