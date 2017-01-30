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Zabıtadan 'İl Koordinasyon' toplantısı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:57
Zabıtadan 'İl Koordinasyon' toplantısı
Zabıtadan 'İl Koordinasyon' toplantısı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca 2107 yılının ilk 'İl Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi.
"Huzurunuz için varız, güveniniz için çalışıyoruz" sloganı ile yapılan Zabıta 1. İl İstişare Koordinasyon Toplantısına Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Halis Barut, ilçe zabıta müdür ve zabıta amirleri de katıldı. Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile ilçe zabıta müdürlüklerinin daha hızlı ve daha koordineli çalışma şekilleri, yaşanan hukuki süreçler, zabıtaların deneyimleri, müdahale alanları ve yasal hakları masaya yatırıldı.
Toplantıya başkanlık yapan Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Halis Barut, öncelikli olarak ilçe belediyelerinin işbirliğinde seyyar satıcı sorunlarına ağırlık verildiğini ve ana arterlerde bu sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Önceliklerinin halkın huzur ve refahını en üst seviyede tutmak olduğunu dile getiren Barut; seyyar satıcılar, fırınlar, kahvehaneler, kaçak yapılar, semt pazarları, hayvan barınakları, başıboş hayvanların toplatılması ve dilenciler konularını katılımcılara anlattı. Barut, bu sorunların ancak ilçe zabıta müdür ve amirleriyle disiplinli ve özverili bir çalışmayla çözülebileceğini, toplantının ana temasının insanın refahı ve Van'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek olduğunu vurguladı. İlçe zabıta müdür ve amirlerine, kendi bünyesinde çalışan zabıta personellere eğitim seminerleri verilmesi hususunun önemine değinen Barut, gerek sahada gerekse bürolarda vatandaşların sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulmaları konusunda daha çok duyarlı olmalarını istedi.
Toplantıda söz alan ilçe zabıta müdürleri de, deneyimlerinin yanı sıra yaşadıkları aksaklıkları dile getirdiler. İlçe zabıta müdür ve amirleri, toplantıda hazır bulunan zabıta kurul başkanına hukuki açıdan sahip oldukları ve görevlerinin sınırları konusunda sorular yöneltildi.
Halktan gelen bütün sorun ve şikâyetlerin zamanında değerlendirileceği, zabıtanın bundan sonra 7/24 çalışma sistemi ile çalışacağı belirtilen toplantıda, halkın sokaklarda rahatça dolaşabileceği bir ortam oluşturulacağı, sorunların istişare edilerek çözüleceği ve bu toplantıların her ay düzenli olarak gerçekleşmesi kararı alındı.
(MSA-Y)

30.01.2017 13:02:45 TSI
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