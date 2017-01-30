YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane protokolü sevgi ve umut evlerinde barınan çocuklarla buluştu

Gümüşhane protokolü sevgi ve umut evlerinde barınan çocuklarla buluştu



(Fotoğraflı)



GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, düzenlenen kahvaltı programıyla Sevgi ve Umut Evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kent merkezindeki bir tesiste düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Lütfi Düz, sevgi evleri ve umut evlerinde kalan çocuklar ile bakıcı anneleri katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Vali Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden beri devletimizin, hükümetimizin sizlere sağladığı çok önemli ve değerli çalışmalar var. Bu imkânların sizlere eşit bir şekilde sunulması için çalışıyoruz. Çünkü sizlere sağlanan bu imkânlar, vatandaşlarımızın tamamından toplanan vergilerden oluşuyor" dedi.

Bir saat sonra hangi olayla karşılaşacağını kimsenin bilmediğini kaydeden Vali Memiş, "Annesini babasını kaybedenlerimiz var. Maalesef hayatın içerisinde bu tür olaylar her daim var. Ama iyi ki devletimiz var. Hiç kimseye muhtaç olmadan devletin imkânlarıyla sizleri ağırlamaya gayret ediyoruz. Eksiklerimiz olabilir, belki ufak tefek hatalarımız da olabilir ancak bunları konuşarak ve istişare ederek çözebiliriz. Bizim kapımız sizlere her zaman açık. İl Müdürümüz ve ekibi de büyük bir gayret içerisinde sizlere hizmet etmeye çalışıyor. Belki onların da göremediği bir takım eksiklikler olabilir. Başta ben olmak üzere tek maksadımız sizlere daha iyi hizmet vermektir. Lütfen bizlere ulaşın ve sorunlarınızı iletin" diye konuştu.

(RE-ÖS-Y)



30.01.2017 13:03:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER