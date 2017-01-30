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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Vatandaşlardan ücretsiz sağlık hizmetine yoğun ilgi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:59
Vatandaşlardan ücretsiz sağlık hizmetine yoğun ilgi
Vatandaşlardan ücretsiz sağlık hizmetine yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Ana Çocuk Sağlık Merkezinde vatandaşlara verilen ücretsiz sağlık hizmetine yoğun ilgi gösteriliyor.
Bağlar Belediyesi'nin Fatih Mahallesi'ndeki Ana Çocuk Sağlık Merkezi'nde yediden yetmişe herkese verilen sağlık hizmetine ayda yaklaşık bin 200 kişi faydalanıyor. Sağlık Merkezinde poliklinik, aile planlaması, laborant, pansuman, ambulans gibi alanlarda verilen sağlık hizmetine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dar gelirli ailelerin öncelikli olarak başvurduğu merkez, vatandaşlara sağlık hizmetinin yanı sıra ilaç da veriyor. Bağlarlı vatandaşların yanı sıra ilçeye yerleşen Suriyeli mültecilere de hizmet verilen merkezde, poliklinik alanında uzman doktor tarafından koruyucu ve poliklinik hizmetinin birlikte veriliyor. Merkeze günde yaklaşık 50 vatandaş başvuruyor.
Ana Çocuk Sağlık Merkezinde aile planlaması alanında uzman personellere başvuran ailelere danışmanlık ve aylık tıbbi malzemeler ücretsiz bir şekilde veriliyor. Ayrıca kadınlara cerrahi müdahaleyle RİA Spiral hizmeti de verilmekte ve sağlık merkezinde laboratuvar alanında kan grubu, gebelik testi, idrar, gaita, şeker ve HBS gibi konularda testler yapılıyor. Yılın belirli dönemlerinde ilçenin kırsal mahallerine de sağlık hizmeti götüren merkez çeşitli taramalar yapıyor. Bunun yanında sağlık merkezi çalışanları, kırsal mahallerdeki çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenliyor.
(İHA-MP-Y)

30.01.2017 13:03:51 TSI
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