YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Paşaçayır Mahallesi Sanayi Yolu'nda meydana geldi. Kümbetli Köyü istikametinden Kars'a seyir halinde araç, yolun kaygan ve buzlu olması dolayısıyla karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansa Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olan yaralı ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Öte yandan kar yağışının ardından buzlanan yollarda çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği öğrenildi. Yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(IÇ-AT-Y)



30.01.2017 13:04:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER