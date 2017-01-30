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Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:00
Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Paşaçayır Mahallesi Sanayi Yolu'nda meydana geldi. Kümbetli Köyü istikametinden Kars'a seyir halinde araç, yolun kaygan ve buzlu olması dolayısıyla karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansa Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olan yaralı ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.
Öte yandan kar yağışının ardından buzlanan yollarda çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği öğrenildi. Yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
(IÇ-AT-Y)

30.01.2017 13:04:48 TSI
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