YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meteoroloji uyardı, yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı, yoğun kar yağışı geliyor



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kar nedeniyle halen 186 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta içi iki gün aralıksız yağan kar nedeniyle halen Bingöl'de 98, Elazığ'da 50 ve Tunceli'de 38 olmak üzere 3 ilde toplam 186 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ederken, meteoroloji bugün o iller için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Salı gününün ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde başlayacak yağışların, Bingöl il geneli ile Elazığ'ın Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Kovancılar ilçeleri, Tunceli'nin Nazımiye, Pülümür ve Mazgirt ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir" denildi.



Çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Öte yandan meteoroloji kar yağışı dışında bölge genelinde iller için çığ ve saatte hızı 60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar ile ilgili de uyardı. Yapılan uyarıda, "Yüksek eğime sahip dik yamaçlarda, mevcut kar örtüsü üzerine yeni kar yağışı ile birlikte Perşembe gününe kadar Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kuzey, kuzeybatılı yönlerden yer yer esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların saatte 40 ile 60 kilometre arasında olması etkisiyle çığ riski bulunmaktadır. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

(HİV-MP-Y)



30.01.2017 13:07:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER