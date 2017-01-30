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Kulmahmut Köyü'nde parke çalışması



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ilçe genelindeki parke çalışmalarına hız verdi.

İzmit Belediyesi tarafından merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kulmahmut Köyü'nde parke çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 40 haneli köyde bir süre önce başlatılan çalışmada 2 bin metrekare parke ve 2 bin metre de bordür çalışması gerçekleştirildi.

Kulmahmut'taki parke çalışmasının tamamlandığını söyleyen yetkililer, "Benzer çalışmayı diğer köylerde de yapıyoruz" dediler.

(İG-İÇ)



30.01.2017 13:08:41 TSI

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