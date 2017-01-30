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Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehrin her noktasında kar mücadelesine devam ediyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:03
Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehrin her noktasında kar mücadelesine devam ediyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehrin her noktasında kar mücadelesine devam ediyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri il genelinde kar mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor.
26 Ocak Perşembe gününden itibaren Trabzon'da etkili olan ve dün gece yarısı il genelinin tümünde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Trabzon'da çok sayıda mahallenin yolu ulaşıma kapanırken gece boyu çalışmalarına devam eden Belediye ekipleri, sabah saatleri ile birlikte 250 iş makinesi ve 700 personel ile çalışmalarını yoğunlaştırdı.
692 mahallesi bulunan Trabzon'da mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması çalışmalarına süratle devam edilirken bugün 12.00 itibariyle 250 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu, akşam saatlerine kadar yapılacak çalışmalarla söz konusu mahallelerinin büyük çoğunluğunun yolunun yeniden ulaşıma açılacağı kaydedildi.
Belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları ile başta Trabzon şehir merkezi olmak üzere ilçe merkezlerinde temizlik çalışmalarını da ivedilikle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda çalışmalar kürekli kar temizlik çalışanları ve temizlik araçları ile icra ediliyor.
"Akşam saatlerinde hemen hemen tüm mahallelerimize yeniden ulaşımı sağlamış olacağız"
Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kar yağışının Salı ve Çarşamba günleri de devam edeceğinin Meteoroloji tarafından kendilerine rapor edildiğini söyledi. Hemşehrilerinden bu süre zarfında özel araçlarını kullanmalarını rica eden Gümrükçüoğlu, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde yaklaşık 500 mahallemizin ana yolu ulaşıma kapalıydı. 12.00 itibariyle bu sayı 250'ye düştü. Akşam saatlerinde hemen hemen tüm mahallelerimize yeniden ulaşımı sağlamış olacağız. 112'den gelen her türlü hasta ihbarı ile afet ve cenaze işlemlerine özel olarak müdahale ediyoruz. Şehir merkezimizde çalışmalarımızı 24 saat esaslı olarak sürdürüyoruz. Hastaneler, yurtlar, kamu kurumları ve ana arterleri her zaman açık tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süre zarfında özel araçlarını kullanmamalarını bir kez daha rica ediyorum" diye konuştu.
(EK-Y)

30.01.2017 13:08:53 TSI
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