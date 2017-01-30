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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Bilfen sporcusu havalı silahlar Türkiye kupasında şampiyon oldu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:15
Bilfen sporcusu havalı silahlar Türkiye kupasında şampiyon oldu
Bilfen sporcusu havalı silahlar Türkiye kupasında şampiyon oldu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Özel Diyarbakır Bilfen Okulları bu kez atıcılıkta önemli bir başarıya imza attı.
Mersin Erdemli'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakasında Özel Diyarbakır Bilfen Okulları 9. sınıf öğrencisi Esin Akgün, yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Genç sporcunun elde ettiği başarı okulda sevince yol açtı.
Karakoç şampiyon sporcuyu kutladı
Özel Diyarbakır Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, başarı nedeniyle sporcu Esin Akgün ve hocalarını kutladı. Karakoç, "Spora ve sporcuya destek vermeyi bu kente karşı görev kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bundan sonra desteğimiz artarak devam edecektir. Türkiye rekoru kırarak şampiyon olan öğrencimizi yürekten kutluyoruz" dedi.
(İHA-AKK-Y)

30.01.2017 13:20:29 TSI
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