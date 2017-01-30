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Tavşanlı'dan Halep'e 5 TIR yardım malzemesi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:23
Tavşanlı'dan Halep'e 5 TIR yardım malzemesi
Tavşanlı'dan Halep'e 5 TIR yardım malzemesi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Tuna İşleyen
Kamera : Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Suriye'nin Halep şehrinde bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Tavşanlı Belediyesi ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliği ile organize edilen yardım kampanyası sonucu toplanan 5 TIR dolusu yardım malzemesi düzenlenen törenle Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
Düzenlenen törende bir konuşma yapan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, "Hayrat Vakfı'nın Tavşanlı'daki temsilcilerine yaptıkları katkı ve taşıdıkları ihlas nedeniyle teşekkür ederim. Bugün buradaki 5 tane TIR'ı Allah'ın izniyle yola çıkaracağız. Ama gönül isterdi ki Tavşanlı'daki STK'ların da burada olmasını bulunmasını isterdik. Hepimizin ortak derdi şu anda Suriye'deki akan gözyaşının, mağdur edilenlerin mazlum milletlerin yanında olma, çorbada veya kuru ekmek, soğanda birlikte olma gibi halis niyet taşıyorsak bu birlikteliğin bu meydanda da sağlanması konusu temel arzumuz idi. Biz bu birlikteliği bir şekilde burada sağlayacağız, bundan emin olun" diye konuştu.
Hayrat Yardım Vakfı Tavşanlı Temsilcisi Ercüment Yıldırım ise, "Bu yardımlar sadece Allah rızası için Türkiye'nin, milletimizin yardımları; Hayrat yardım ise yine sadece Allah rızası için güvenilir bir vesile, bir vasıta oluyor hamdolsun ki, bu güven yaklaşık 1 sene önce kamu yararı statüsünü hükümetimiz tarafından bize kazandırdı. Yine bu güven, Yaklaşık 1 ay önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu ziyaretimizde sunduğumuz faaliyet raporumuzla izin almadan yardım toplama statüsünün sözünü almamıza, kısa zamanda bu statüyü de kazanmamıza vesile oldu inşallah. Hayrat Yardım Tavşanlı Temsilciliği, şu ana kadar; 106 bin 500 nakdi yardım topladı. 13 yardım TIR' muhtaç kardeşlerimize gönderdi, gönderiyor" dedi.
Halep'e gidecek olan TIR'lar için düzenlenen törene Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Başkan Yardımcıları, Hayrat Yardım Tavşanlı temsilcileri, İlçe Müftü Vekili ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Daha sonra İlçe Müftü vekili Ahmet Yürekli tarafından yapılan duanın ardından Halep için toplanan yardım malzemelerinin yüklü olduğu tırlar Halep'e gitmek için yola çıktı. (Tİ - EFE)

30.01.2017 13:28:34 TSI
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