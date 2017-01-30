YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantepli kadınlardan birbirinden şık ve güzel lavanta keseleri

Gaziantepli kadınlardan birbirinden şık ve güzel lavanta keseleri



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, hafta sonu düzenlenen Lavanta Kesesi Yapım Atölyesi sayesinde kadınlar, evlerini lavanta kokularıyla güzelleştirecek birbirinden güzel keseler tasarladı.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün ilgiyle takip edilen etkinliklerinde bu hafta Lavanta Kesesi Yapım Atölyesi vardı. Hafta sonu düzenlenen etkinlik sayesinde kadınlar hem yeteneklerini konuşturdu hem de keyifli vakit geçirdi. Lavanta bitkisi, orijinal tüller, kurdele ve farklı süsleme malzemeleri kullanılarak yapılan lavanta keseleri, katılımcıların da büyük beğenisini topladı. Yoğun ilgi gören etkinlik sonunda kadınlar, yaptıkları keseleri evlerine götürme fırsatı da buldu.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

(KU-OE-Y)



30.01.2017 13:29:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER