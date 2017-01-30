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Bodrum'da otomobil bir anda alev aldı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'da seyir halindeyken yanan bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Bodrum-Turgutreis Karayolu'nda seyreden Seracettin Arslan idaresindeki 48 TT 345 plakalı otomobil, Gümbet Kavşağı'na yaklaştığı sırada yanmaya başladı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü Arslan ve babası başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler otomobildeki alevlere müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak trafik akışını bir süre servis yolundan sağladı. Soğutma çalışmasının ardından otomobil bölgeden kaldırıldı, anayol trafiğe açıldı. Sürücü Seracettin Arslan otomobilin benzin kaçırdığını ve yüzden yandığını söyledi.

(EA-MB-Y)



30.01.2017 13:34:57 TSI

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