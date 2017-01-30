30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP Payas İlçe Başkanı Akyürek güven tazeledi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:31
MHP Payas İlçe Başkanı Akyürek güven tazeledi
MHP Payas İlçe Başkanı Akyürek güven tazeledi

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - MHP Payas İlçe Başkanlığına Adem Akyürek yeniden seçildi.
MHP Payas İlçe Teşkilatının 2. Kongresi, Payas Kültür Sarayı Düğün Salonu'nda yapıldı. MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, MHP İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı'nın da katıldığı kongrede konuşan MHP İlçe Başkanı Adem Akyürek, "Türkiye asimetrik bir saldırının, barbar bir akının, vicdansız bir operasyonun odağı ve hedefindedir. Büyük Türk Milleti tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanındadır. Ne olmuştur da, ülkemiz ateş çemberine düşmüş veya düşürülmüştür? Yanlış nerede, ihmal ve iradesizliğin failleri kimlerdir? Aziz vatana teröristler nasıl yuvalanmış, hangi kaynak ve ilişki ağlarından beslenmiş, arkalarına kim ya da kimleri almışlardır? Türkiye'de yeni bir Suriye çıkarma arayışı hızla sürerken gafletle geçireceğimiz bir saniyemiz bile kalmamıştır" dedi.
Konuşmaların artından tek liste halinde gidilen seçimde Adem Akyürek, MHP Payas İlçe Başkanlığına yeniden seçildi.
(FRT-Y)

30.01.2017 13:35:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
''Aziz Petrus'un Hayatı'' adlı tiyatro oyunu Hatay'da kilisede sahnelendi
YEREL

''AZİZ PETRUS'UN HAYATI'' ADLI TİYATRO OYUNU HATAY'DA KİLİSEDE SAHNELENDİ
Kilisede Aziz Petrus'un hayatı sahnelendi
YEREL

KİLİSEDE AZİZ PETRUS'UN HAYATI SAHNELENDİ
Suriyeli ailelere yardım
YEREL

SURİYELİ AİLELERE YARDIM
Ekmeğini altından çıkartıyor
YEREL

EKMEĞİNİ ALTINDAN ÇIKARTIYOR
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ