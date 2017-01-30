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MHP Payas İlçe Başkanı Akyürek güven tazeledi



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - MHP Payas İlçe Başkanlığına Adem Akyürek yeniden seçildi.

MHP Payas İlçe Teşkilatının 2. Kongresi, Payas Kültür Sarayı Düğün Salonu'nda yapıldı. MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, MHP İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı'nın da katıldığı kongrede konuşan MHP İlçe Başkanı Adem Akyürek, "Türkiye asimetrik bir saldırının, barbar bir akının, vicdansız bir operasyonun odağı ve hedefindedir. Büyük Türk Milleti tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanındadır. Ne olmuştur da, ülkemiz ateş çemberine düşmüş veya düşürülmüştür? Yanlış nerede, ihmal ve iradesizliğin failleri kimlerdir? Aziz vatana teröristler nasıl yuvalanmış, hangi kaynak ve ilişki ağlarından beslenmiş, arkalarına kim ya da kimleri almışlardır? Türkiye'de yeni bir Suriye çıkarma arayışı hızla sürerken gafletle geçireceğimiz bir saniyemiz bile kalmamıştır" dedi.

Konuşmaların artından tek liste halinde gidilen seçimde Adem Akyürek, MHP Payas İlçe Başkanlığına yeniden seçildi.

(FRT-Y)



30.01.2017 13:35:58 TSI

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