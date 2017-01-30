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Bölge doğaseverleri Söke Belediyesi'nin yürüyüşünde buluştu

- Doğaseverleri Başkan Toyran karşıladı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi Doğa Yürüyüşlerinin 22.'si gerçekleştirildi. Söke'ye bağlı Karacahayıt, Sayrakçı ve Nalbantlar parkurunda gerçekleşen yürüyüşe bu kez Sökelilerin dışında Kuşadası, Didim ve Güzelçamlı'dan da çok sayıda yürüyüşçü katıldı.

110 doğaseverin katıldığı yürüyüş Karacahayıt mahallesinin Yörük Mevkiisinden başladı. Kargın Çayı, Kale kalıntıları, Doğuşlar güzergahından çit evlerin bulunduğu Yurt mevki görüldü. Dönüşte Sayrakçı da doğaseverler Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran sürprizi ile karşılaştı. Doğaseverleri karşılayan Başkan Toyran burada doğaseverlerle sohbet etti. Söke Belediyesi doğa yürüyüşlerinin sürekli takipçileri Başkan Toyran'a teşekkür etme fırsatı buldu. Yürüyüş grubu Sayrakçı'dan yollarına devam ederken, kale kalıntıları güzergahından yürüyüşlerine Nalbantlar Mahallesi'nde son verdiler.

Kimi zaman zorlu ancak büyük çoğunluğu keyifli geçen yürüyüşte Söke ve çevresinde yeni yerler keşfedilirken; Latmos'un uzantılarında doğal ve kültürel zenginlikler, güneşli bir havada hafızalarda yer etti.

(LT-MB-Y)



30.01.2017 13:38:14 TSI

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