ürüyüş sırasında fenalaşan yaşlı adam kurtarılmadı

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Yürüyüş sırasında fenalaşan yaşlı adam kurtarılmadı



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'ta yürüyüş yaptığı sırada aniden fenalaşan 82 yaşındaki kanser hastası, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salı Pazarı civarında tek başına yürüyüş yapan Neşet Kahraman, aniden fenalaştı. Yere oturan yaşlı adamı görenler, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Kahraman'ı İzan Özel Sağlık Hastanesine sevk etti. Burada yaklaşık 2 saate yakın kurtarılmaya çalışan Kahraman müdahalelere yanıt vermedi. Kanser hastası olduğu öğrenilen Kahraman'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği ve bunun sonunda fenalaştığı belirtildi.

(DL-MB-Y)



30.01.2017 13:39:36 TSI

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