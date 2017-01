YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da 'Besiciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri' toplantısı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da besicilerin sorunları düzenlenen toplantıda konuşuldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından besiciliğin sorunları ve çözüm önerileri toplantısı yapıldı. Ticaret Odası İş Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen programa, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Arif Erol ve besiciler katıldı.

Kırmızı et üreticileri ve besicilerin zaman zaman sıkıntılarının olduğunu aktaran Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Arif Erol, "Bu konuda değerli büyüklerimiz bizlere ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Bu programda üyelerimizin sorunlarının çözümü için güzel bir toplantı olacağının kanaatindeyim" dedi.

Elazığ'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan ise, "Elazığ, 286 bin tarım arazisi, 225 bin hektar çayır mera alanı, 156 bin civarında büyükbaş hayvan, 465 bin civarında küçükbaş hayvan, yıllık 26 milyon kapasiteli kanatlı hayvan, 960 civarında yumurtacı tavuk varlığı tam manasıyla bir tarım ve hayvancılık kentidir. Bakanlık olarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destekler sunuyoruz. 2016 yılında besicilik hayvan desteği için 372 bin lira destek sunduk. 2016 yılında 12 bin civarında sığır, 9 bin civarında küçükbaş olmak üzere toplamda 22 bin hayvan kesimi gerçekleşmiştir. 2016 yılında anaç koyun olarak ta 5 milyon 800 bin civarında destek sağladık" diye aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Milletvekilleri Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı ve Metin Bulut'ta besicilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Soru-cevap kısmında besiciler yaşadıkları sıkıntıları aktararak, destekler konusunda da bilgi aldı.

