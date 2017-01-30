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Milletvekili Aydemir'den işadamlarına çağrı

- Aydemir: 'Kalkınma adına milletle el ele, gönül gönüleyiz'

- Aydemir: 'Hedefe varacağız Allahın izniyle..'



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Cazibe Merkezleri Programı Teşvikleri taçlandıracak, tarihi bir ekonomik açılımdır. Yatırımlarla bölgede göç olgusu sona erecek, doğunun kalkınma enerji ve ritmi yeniden hayat bulacaktır. Bu program bölge halkı için olduğu gibi yatırımcılar için de tarihi bir fırsattır' dedi.

DUAYEN GAZETECİ ZENTÜRK SORDU, AYDEMİR CEVAPLANDIRDI

Ulusal Yayın kanalı TV 24'te Ardan Zentürk'ün sunduğu Moderatör Gece Programına konuk olan Aydemir, Cazibe Merkezi Programı kapsamında 'Doğu'da Yatırım Beklentisi'ni irdeledi. Duayen gazeteci Zentürk'ün sorularını cevaplandıran Milletvekili Aydemir, Cazibe Merkezi uygulamasının bölge ekonomisine getirilerini, bölgedeki tarım, sanayi ve turizm altyapısını anlattı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE EKONOMİK ENTEGRASYONU

Doğu Anadolu Bölgesini ekonomik ve sosyal kaynak, potansiyel ve değerler bütününde ele alan Milletvekili Aydemir, bölgeyi Cazibe Merkezi Programının Doğu Anadolu'da tüm illerin ekonomik kalkınma noktasında işbirliği, entegrasyonunu ifade ettiğini, kaynak kullanımı noktasında illeri birbirleriyle ilintilendiren bir proje olduğunu vurguladı.

YATIRIM İÇİN UYGUNLUK VE SEKTÖREL ZEMİN

Bölgede her sektör için uygun bir yatırım zemini olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Erzurum özeline vurgu yaparak, AK Parti döneminde gerçekleştirilen yatırımlarla ilde sanayi ve hizmetler sektörü açısından altyapı sorunu bulunmadığını, yatırım için en çağdaş optimal şartları barındırdığını söyledi.

'TEŞVİK SİSTEMİNİN TAÇLANDIRILMIŞ ŞEKLİ'

Milletvekili Aydemir, 'Cazibe Merkezleri programını, teşvik sisteminin taçlandırılmış şekli olarak değerlendiriyoruz. AK parti iktidara geldikten sonra, yani 2002'den bu yana, yatırım zeminini değiştirdi. Çok farklı enstrümanlar kullandık. İktisadi kurumlar ihdas ettik. Kalkınma ajansları, TKDK, DAP Bölge İdaresi gibi yatırımcılara yön verecek, destekleyecek kuruluşlar hizmete sokuldu.

Yatırım adına zemini düzgün hale getirme kurumlarıdır bunlar. Bunların dışında SODES, KÖYDES BELDES gibi sosyal projeler geliştirdik. Zemin uygun hale geldi. Cazibe merkezi programı ile yatırımları taçlandırma dönemine girdik.' dedi.

YURT İÇİ VE DIŞINDAN YATIRIMCI İLGİSİ

Cazibe Merkezleri Programı'nın açıklanmasıyla birlikte yatırımcı dikkat ve ilgisinin bölgeye ve Erzurum'a yöneldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 24 kasım ile 11 ocak arasında 120'nin üzerinde yatırımcının başvuru yaptığını belirterek, 'Programdan yararlanmak için Yurt dışından da projekte olmuş yatırımcılar var. Almanya, İngiltere gibi ülkelerden yatırım önerileri var.' ifadeleriyle değerlendirmede bulundu.

'BİZ SAMİMİYİZ'

'Biz Doğu Anadolu'nun kalkınması konusunda samimi ve hasbi düşünüyoruz.' diyen milletvekili Aydemir, 'Programın başarıya ulaşmasında en büyük teminat vatandaşın AK Kadrolara, AK iktidara güvenidir.' kaydını düştü.

'İŞADAMLARI İÇİN DE TARİHİ FIRSAT'

İşadamlarına Cazibe Merkezi Programından yararlanma çağrısı yapan Milletvekili Aydemir, Yatırım projelerinin yanı sıra yarım kalmış veya işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle faaliyete geçememiş tesislerin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına girdiğini, bunun yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu değerlendirdi.

ÜÇ ÖNEMLİ VURGU

Yatırımcıların bölgeye ve Erzurum'a yönelmeleri halinde işletme sermayesinden, üretilen ürünün raftaki haline kadar her türlü konum ve durumda destek alacaklarını hatırlatan Milletvekili Aydemir, programın yatırımcılar ve yatırım süreci için bir milat olduğunu belirtti.

ELELE GÖNÜL GÖNÜLEYİZ

Modertör Gece'de Doğu Anadolu Bölgesindeki tüm illerin kalkınma adına el ele gönül gönüle bir kalkınma seferberliği içinde bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Doğu Anadolu Bölgesinin siyasetteki temsili bakımından güçlü bir durum sergilediğini kaydederek, ' Sayın Başbakanımız Erzincanlı, Sayın Maliye Bakanımız Bayburtlu, Sayın Ulaştırma Bakanımız Karslı, Sayın Milli Savunma Bakanımız Gümüşhaneli, Sağlık bakanımız Erzurumlu.. Elele vermişiz yürek yüreğe vermişiz. Bu işte hedefe varacağız Allahın izniyle." dedi.

(ERZ-AT-Y)



30.01.2017 13:41:47 TSI

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