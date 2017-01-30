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Ayrancılar Kent Meydanının temeli atılıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:37
Ayrancılar Kent Meydanının temeli atılıyor
Ayrancılar Kent Meydanının temeli atılıyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Torbalı Belediyesi'nin "Her Mahalleye Bir Meydan Projesi" kapsamında yapımına başlanan Ayrancılar Kent Meydanının temeli 31 Ocak'ta atılacak.
"Her Mahalleye Bir Meydan Projesi" ile ilçenin 6 mahallesi için kent meydanları tasarlayan Torbalı Belediyesi, Ayrancılar Kent Meydanının temelini 31 Ocak'ta atacak. Torbalı Belediyesi geçtiğimiz yıl, Atatürk Mahallesi ve Yazıbaşı Mahallesindeki meydan projelerini tamamlayarak hizmete açtı. Yapımında sona gelinen Çapak Meydanı ise önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Yarın saat 14.00'te Ayrancılar'da gerçekleştirilecek olan temel atma törenine Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın da katılması bekleniyor.

7 bin 200 metrekarelik dev meydan
Geçtiğimiz günlerde ihale süreci tamamlanan Ayrancılar Kent Meydanı çalışmasında inşaat aşamasına geçildi. Ayrancılar henüz belde iken belediye binası olarak kullanılan binanın yıkımı gerçekleştirilen 7 bin metre karelik alana inşa edilecek meydanda, 820 metrekare biyolojik gölet, 300 metrekare kaskatlı fıskiyeli havuz, 250 metrekare kafeterya, 250 metrekare ahşap dinlenme alanları ve teraslar, 160 metrekare fitness ve çocuk oyun alanı, çok amaçlı sosyal tesisler ve 2 bin 600 metrekare yeşil alan yer alacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan meydan projesi Ayrancılar'a bambaşka bir hava katacak.
Ayrancılar Mahallesinin ilçenin en kalabalık ve en hareketli mahallesi olduğunu vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Bu bölge çok hızlı bir biçimde gelişiyor. Bir yandan altyapıya diğer yandan sosyal projelere ve yaşam kalitesini arttıracak işlere odaklandık. Temelini atıp tamamlayacağımız kent meydanı Ayrancılar'da gerçekleştireceğimiz bir dizi yatırımlardan sadece bir tanesidir. Burada bir gençlik merkezi projemiz var; kapalı düğün salonu projemiz var. Yakın zamanda onların da temelini atacağız. Buradaki projelerimizi anlatırken 'Torbalı Ayrancılar'dan başlar, daha güzel bir Torbalı için daha güzel bir Ayrancılar' demiştik. Şimdi bu temenniyi hayata geçiriyoruz. Torbalı'ya ve Ayrancılar'a hayırlı olur inşallah" dedi.

(AG-Y)

30.01.2017 13:41:50 TSI
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