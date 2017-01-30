Yıldırımlı çocuklar kahkahaya doydu
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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilere karne hediyesi olarak yarı yıl tatilinde düzenlediği 'Çocuk Tiyatro Festivali' devam ediyor.
Yıldırım Belediyesi Adile Naşit Tiyatrosu pazar günleri çocukların uğrak noktası haline geliyor. Yarı yıl tatilinde öğrencileri sanatla buluşturan Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali'ne binlerce minik katıldı. Çocukların pazar günlerini eğlenerek geçirmeleri için ücretsiz oyunlar sahnelenmeye devam ediyor. Burç Gösteri Sanatları Merkezi'nin sahnelediği 'Kuklacı Aranıyor' adlı tiyatro oyunu minikleri kahkahaya boğdu. İş arayan bir kuklacının bütün hünerlerini sergilemesini anlatan gülünç durumlar çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.
(MŞ)
30.01.2017 13:42:37 TSI
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