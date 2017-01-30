Adilcevaz'da tır devrildi: 1 ölü
(Fotoğraflı)
Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde malzeme yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Adilcevaz'dan Erciş istikametine giden Aydın Özer yönetimindeki 27 SV 127 plakalı malzeme yüklü tır, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilerek şarampole devrildi. Devrilen tırın altında kalan sürücü Aydın Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu, Aydın Özer'in cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.
(MSA-Y)
30.01.2017 13:45:01 TSI
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