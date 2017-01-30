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Büyükçekmece'de okulların eksikleri gideriliyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:43
Büyükçekmece'de okulların eksikleri gideriliyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki okulların eksikliklerini tamamlarken, ihtiyaç duyulan okullara da yeni salonlar kazandırıyor.
Milli eğitime kazandırdığı 30'a yakın okul ve eğitime katkıları nedeniyle "Okulcu Hasan" olarak tanınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sömestr tatilinde de boş durmuyor.

Okulların eksikleri yerinde tespit edildi
Yarıyıl tatili öncesinde teknik ekibiyle birlikte Büyükçekmece genelindeki okulları tek tek gezen Belediye Başkanı Hasan Akgün, okul idarecileriyle toplantılar yapıp okulların eksikliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemişti. Tatilin başlamasıyla birlikte okullarda çalışma başlatan Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan boya, badana ve tadilat çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da bazı okullarda çok amaçlı salon ve spor salonu inşaatına başladı.

Çok amaçlı salon ve spor salonu inşaatına başlandı
Çalışmalar kapsamında Tepekent Bahadır Demir İlköğretim Okulu'na çok amaçlı kullanılabilecek 200 kişilik bir konferans salonu inşa edilirken, Mimarsinan'da Batıköy Memurdan Armağan Ortaokulu'nun spor salonu yıkılarak yerine yenisinin yapılmasına başlandı. Tepecik Hürriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'na anasınıfı öğrencileri için de tuvalet yapılıyor. Yapımına Büyükçekmece Belediyesi'nce başlanan Kumburgaz'daki okul inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor.

"Eğitim, olmazsa olmazımızdır"
Başkan Akgün, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte okulların acil ihtiyaç ve eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar başlatıldığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
"Benim ve ekibimin her zaman için önceliği eğitim konusu olmuştur. Bir milletin kalkınması ve geleceğini sağlam temellere oturtması için eğitim olmazsa olmazdır. Biz de bu bilinçle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim alabilmeleri için bir yandan okullarımızın eksikliklerini giderirken, diğer yandan da Türk milli eğitimine yeni okullar kazandırmaya çalışıyoruz."
(HK-SO-Y)

30.01.2017 13:48:04 TSI
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