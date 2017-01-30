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Gölbaşı lider takım ile puan farkını korudu



Ayşe Üngör

ANKARA (İHA) - 2. Lig Erkekler Hentbol Ligi'nde Gölbaşı Belediye Spor, rakibi Amasya 1957 suluova kulübünü 30-20 mağlup ederek liderin peşinden gidiyor. Gölbaşı Belediye Spor'un Başkanı Hayati Çal, "Liderlik ve şampiyonluk için daha fazla mücadele edeceğiz" dedi.

2. Lig Erkekler Hentbol Ligi ikinci yarının ilk maçında Gölbaşı Belediye Spor, Amasya 1957 suluova kulübünü 30-20'lık skorla yendi. İkinci yarının ilk maçını da galibiyetle kapatan Gölbaşı Belediye Spor liderle arasındaki 1 puan farkını da korudu. İkinci yarının açılış maçının ardından Gölbaşı Belediye Spor'un Başkanı Hayati Çal, şöyle konuştu:

"Ligin ilk yarısını ikinci sırada ve lider ile puan farkını kapatarak bitirdik. Ligin ikinci yarısının ilk maçını da galibiyet alarak bitirdik. İkinci yarıda liderliğin en büyük favorisi olacağız. İkinci yarıda liderlik ve şampiyonluk için daha fazla mücadele edeceğiz. Tüm kulüp ve Gölbaşı olarak takımımızın destekçisiyiz ve arkasındayız. Yeni transferlerimiz ile daha güçlü bir takım oluşturuyoruz."

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediye Spor Başkanı Hayati Çal ile birlikte maçı izleyerek, takıma destek oldu.

(AYŞ-HA-Y)



30.01.2017 13:48:54 TSI

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