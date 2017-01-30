Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
ADANA (İHA) - Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta, yarın öğle saatlerinden çarşamba akşamına kadar fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde etkili olması beklenen fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
(ADN-Y)
30.01.2017 13:51:30 TSI
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