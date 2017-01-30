YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı



ADANA (İHA) - Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta, yarın öğle saatlerinden çarşamba akşamına kadar fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde etkili olması beklenen fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(ADN-Y)



30.01.2017 13:51:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER