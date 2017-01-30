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Hurdacı sayısında artış var



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, çöplerden hurda toplayan kişilerin sayısında her geçen gün artış yaşandığı bildirildi.

Kilis'te, hurdacılık yapanlar, çöp konteynerlerinden hurda demir, kağıt, plastik, ve hurda türü eşya topladıklarını, evlerinin geçimini sağlamak için gece gündüz çöplerde hurda topladıklarını ifade ettiler.

Vatandaşlar ise hurdacıların konteynerlerin karıştırarak, işlerine yarayanları aldığını geride kalan çöpleri çevreye bıraktığını hurdacıların çevreyi kirlettiklerini ifade ederek, çevreyi kirletenlere yetkililerin bir çare bulmasını istediler.

Kilisli vatandaşlar ile birlikte Suriyelilerin de hurda toplaması nedeniyle kentte hurdacı sayısında artış yaşanıyor.

(MAD-OE-Y)



30.01.2017 13:51:51 TSI

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