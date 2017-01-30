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Başkan Doğan, meclis üyeleriyle bir araya geldi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:47
Başkan Doğan, meclis üyeleriyle bir araya geldi
Başkan Doğan, meclis üyeleriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek 2014-2017 yıllarının değerlendirmesini yaptı.
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya'nın da katıldığı programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bugün hizmetlerimizin değerlendirmesini yapmak için bir araya geldik. Ancak salona bakıldığında çok anlamlı bir fotoğrafı da tüm kamuoyuna göstermiş oluyoruz. Bir partiden seçilmiş Belediye Başkanı, iktidarın ilçe başkanı, muhalefetin ilçe başkanı ve her iki partinin meclis üyeleri aynı masada dostça oturuyoruz, belediyemizin yaptığı ve yapacağı çalışmaları paylaşıyoruz. Burada herkesin alması gereken bir mesaj var" dedi.
Herkesin partisinin tüzüğü ve kendisine verilen kurallar çerçevesinde siyasetini yaptığını da söyleyen Doğan, "Muhalefet en iyi şekilde muhalefetliğini yapar, eksiği, yanlışı, alternatifi, gerektiğinde en üst düzeyde iktidarı eleştirerek gösterir. İktidarda kendini savunur. Zaman zaman muhalefetin eksiklerini söyler. Ama bu eleştiriler nezaketi bozmadan, birlik beraberlik tablosunu bozmadan yapılır. Biz bunu İzmit'te en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün her ne kadar bilgilendirme toplantısı amacıyla bir araya gelsek de, aslında kaynaşma, kardeşlik bu şehrin insanları olma özelliğimizin yanı sıra İzmit'e hizmet konusunda ortak bir paydada buluştuğumuz için bir aradayız" şeklinde konuştu.
Başkan Doğan, tamamlanan, inşaatı devam eden ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan projeler hakkında ilçe başkanlarıyla meclis üyelerine bilgi verdi. Doğan, "İlk dönemimizi vadettiğimiz projelerin 2 katını hayata geçirerek tamamlamıştık. İkinci dönemimizde de halkımıza söz verdiğimiz projelerin büyük bir bölümü bitti. Kalan kısmının da proje aşaması bitmiş, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacaktır. Yine bu dönemimizde de vadettiklerimizin dışında da çok sayıda projeyi İzmit halkımıza kazandırdık" diye konuştu.
Daha sonra söz alan CHP İzmit İlçe Başkanı Küçükkaya ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, siyasi rekabette birlik ve beraberlik içeren çalışma ortamını sağlayan Başkan Doğan'a teşekkür ettiler
(GY-Y)

30.01.2017 13:52:05 TSI
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