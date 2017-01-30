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Konyaaltı Belediyesi'ne EMİTT 2017'de 'En İyi Destinasyon Tanıtımı' ödülü



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dünyanın en kapsamlı turizm fuarları arasında gösterilen EMİTT 2017'de 'En İyi Destinasyon Tanıtımı' yapan belediye seçildiklerini söyledi.

26-29 Ocak günleri arasında İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan turizm işletmeleri, belediyeler ve sektör temsilcileri bölgelerini tanıtma fırsatı buldu. 4 gün süren fuarda en gözde Konyaaltı Belediyesi oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve meclis üyeleriyle fuar süresince standa gelen ziyaretçiler ile tek tek ilgilendi. Konyaaltı'nın turizm alanında sahip olduğu güzellikleri anlatan Başkan Böcek, ziyaretçileri tatil için Antalya'ya beklediklerini söyledi.

"Konyaaltı'na 'En İyi Destinasyon Tanıtımı' ödülü"

EMİTT 2017 Turizm Fuarı'nda Konyaaltı Belediyesi, yaptığı bu tanıtım çalışmasıyla Turizm Merkezleri dalında 'En İyi Destinasyon Tanıtımı' ödülüne layık görüldü. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Fuar yönetimi tarafından verilen bu ödül bizleri çok mutlu etti. Yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile Fuar'da amacımıza ulaştığımızı gördük. Turizm sezonunda bu tanıtım faaliyetlerinin meyvesini almak istiyoruz. Konyaaltı, denizi, havası, doğal güzellikleri ve alternatif turizm seçeneklerinin en önemli merkezidir. Konyaaltımız sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da kayak turizmi açısında önemli bir tatil yeridir. Yurt içi ve yurt dışındaki sürdürdüğümüz tanıtım faaliyetleri ile 2017 turizm sezonundan umutluyuz" dedi.

(AA-



30.01.2017 13:55:22 TSI

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