30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ucaş'tan 'Parmak izi' sistemi açıklaması

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:51
Ucaş'tan 'Parmak izi' sistemi açıklaması
Ucaş'tan 'Parmak izi' sistemi açıklaması
- Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş:
- "Parmak izi ile mesai kontrolü insan hakkı ihlalidir"

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş, Halk Sağlığı Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Parmak izi ile mesai kontrolü" uygulamasının insan hakkı ihlali olduğunu savundu.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş, Halk Sağlığı Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Parmak izi ile mesai kontrolü" uygulaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ucaş, "Yapılan bu uygulama, yasa ihlali, insan hakkı ihlalidir. Çünkü özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması yasalarla güvence altına alınmıştır. Halk Sağlığı Kurumu'nun parmak izi ile mesai kontrolü yapması, aynı zamanda insan hakkı ihlalidir. Parmak iziyle mesai uygulaması, daha önce konfederasyonumuza bağlı bir sendikamız tarafından 2014 yılında yargıya taşınmış ve yargı bu uygulamada hukuka uyarlılık bulmamıştı. Ankara 2. İdare Mahkemesi kararında, 'Parmak izi tarama sistemi kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlali olacaktır. Uygulamanın sınırlarını usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair güvencenin olmaması göz önüne alındığında, belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır' demişti. Bu şekilde bir yargı kararı olmasına rağmen Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticilerinin, 'parmak izi' uygulamasında ısrarcı olmalarına bir anlam veremiyoruz" dedi.
Ucaş, "Mahkemelerin konuyla ilgili kararlarını göz önüne almayan ve yanlış uygulamada ısrar eden kuruma, endişelerimizi yazılı olarak iletmemize rağmen yanlışta ısrar edilmektedir. Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği göz göre göre ihlal edilmektedir. Sağlık-Sen olarak tekrar sesleniyoruz, Bu uygulamadan acilen vazgeçin. Toplanan verilerin bilişim uzmanları nezaretinde derhal ve güvenli bir şekilde imha edin. Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halk Sağlığı Müdürlüğü, parmak izi ile mesai kontrolüne geçişin gerekçesi olarak, kartlı mesai uygulamasında, personelin birbirlerinin yerine kartı okutmasını gerekçe göstermiştir. Çalışanları zan altında bırakan bu açıklamayı da kınıyoruz" diye konuştu.
(AY-MP-Y)

30.01.2017 13:55:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Cizre'de ilk defa kameralı dış gebelik ameliyatı yapıldı
YEREL

CİZRE'DE İLK DEFA KAMERALI DIŞ GEBELİK AMELİYATI YAPILDI
Silopi'de Talasemi Derneği kuruldu
YEREL

SİLOPİ'DE TALASEMİ DERNEĞİ KURULDU
TÜGVA Başkanlığına seçilen Som'a ziyaretler devam ediyor
YEREL

TÜGVA BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN SOM'A ZİYARETLER DEVAM EDİYOR
Vali Su'dan terör mağduru ailelere ziyaret
YEREL

VALİ SU'DAN TERÖR MAĞDURU AİLELERE ZİYARET
Silopi'de Siyer Sınavı ilgi gördü
YEREL

SİLOPİ'DE SİYER SINAVI İLGİ GÖRDÜ
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG
Köyde rahatsızlanan çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti
YEREL

KÖYDE RAHATSIZLANAN ÇOCUĞUN İMDADINA PALETLİ AMBULANS YETİŞTİ