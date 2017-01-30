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Türkiye'de makarna üretiminin de başkenti Gaziantep'tir

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:51
Türkiye'de makarna üretiminin de başkenti Gaziantep'tir
Türkiye'de makarna üretiminin de başkenti Gaziantep'tir
- Fuarlar Gaziantep'i geleceğe taşır

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Oba Grup markalarından Oba Makarna'nın "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık (GAP TARIM) Fuarı" ile "13. Gıda Ürünleri ve Ambalaj (GAP FOOD) Fuarı'nda açtığı standa büyük beğeni toplarken fuarı ziyaret eden iş ve siyaset dünyasının da Oba Makarna standını ziyaret ederek Oba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü'den bilgi aldılar.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılan ve 4 gün ziyaretçilere açık olan GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarına katılan Oba Makarna, ziyaretçilere ürünlerini tanıttı.
Oba Makarna standını ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Oba Makarna'nın çalışmaları hakkında Oba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü'den bilgi aldı. Koçer, ziyarette yaptığı açıklamada, bu fuarların Gaziantep'i geleceğe taşıyacak çok önemli fuarlar olduğunu belirtti.

Fuarların gerek tarım gerekse de gıda açısından Gaziantep'in yüz akı olduğunu vurgulayan Koçer,"Gaziantep Sanayi Odası (GSO) başkanlığım döneminde başlattığımız bu fuar, bugün önemli bir yere ulaştı. O zaman Musa Özgüçlü yönetim kurulu başkan yardımcımdı, bu fuarların başlangıcında kendisinin de emeği var. İki fuarımız da çok küçük bir şekilde başladı ama büyüyerek Gaziantep'in ve bölgenin gururu haline geldi. Oba Makarna en büyük tarımsal sanayi ürünümüz ve bu markanın fuara katılmış olması bizleri son derece memnun etti. Bu tür sanayi firmalarımızın fuarlarına katılımından memnun oluyorum. Oba Makarna standının açılmasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Makarna sektörü Gaziantep için çok önemli

Türkiye'nin 2023 hedeflerine dikkati çeken Koçer, "Makarna sektörü Gaziantep için çok önemlidir. Türkiye makarna imalatının çok önemli bir kısmı şehrimizde üretiliyor, dünyaya pazarlanıyor, ihracatı yapılıyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin 2023 hedefleri içerisinde Gaziantep'in hedeflerinde de tarımsal sanayi ürünlerinin çok önemli payı olacak" şeklinde konuştu.

Tarımsal sanayi ürünlerindeki çıkışı ve fuara gösterilen ilgiyi tarımsal sanayi ürünlerinin çıkışı olarak değerlendiren Koçer, "Önümüzdeki yıllarda Gaziantep'in en önemli sanayi alanının tarımsal sanayi ürünleri olacağını düşünüyorum. Şimdiden söylüyorum, bugüne kadar ayakkabı, tekstil, makine imalat sektörlerinde öne çıkmış bir şehiriz ama önümüzdeki on yıllar Gaziantep'in tarım ve sanayi ürünlerini ortaya çıkacağı bir sektördür. Bu anlamda Oba Makarna'yı kutluyorum. Oba Makarna ulusal bir marka, gerek tanıtımlarıyla gerekse de ulusal pazardaki katkılarıyla Gaziantep'i tanıtıcı rolü de var. Emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Oba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü de Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Bu hedeflere katkı sunmak için mücadele ettiklerini anlatan Özgüçlü, "Türkiye'nin güçlü olması bizlerin de güçlü olması demektir. Bu nedenle ülkemizin kalkınmasına destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarını önemsiyoruz ve gelecek yıllarda da bu fuarda olacağız" diye konuştu.

Fuarların her anlamda şehirlere katkı sağladığını ifade eden Özgüçlü, Gaziantep'in fuarlar şehri olduğunu ve hemen hemen her ay bir fuara ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Özgüçlü, stantlarını ziyaret ederek kendilerine destek veren AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'e teşekkür etti.
(KU-OE-Y)

30.01.2017 13:56:20 TSI
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