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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Sıfırın altında ekmek parası mücadelesi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:56
Sıfırın altında ekmek parası mücadelesi
Sıfırın altında ekmek parası mücadelesi

(Fotoğraflı)

Kadir Arslan
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de etkili olan şiddetli soğuklara rağmen semt pazarlarında evlerine ekmek parası götürmek için mücadele eden pazarcılar, tezgahlarının yanındaki tenekelerde yaktıkları ateş veya sobalarla ısınmaya çalışıyor.
Birçok iş kolunda olduğu gibi semt pazarlarındaki esnaf da hem kendilerini, hem de ürünlerini olumsuz hava şartlarından korunmak için farklı yöntemler kullanıyor. Eskibağlar Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında satış yapan pazar esnafı, tezgahlarının yanına koydukları soba ve tenekelerde yaktıkları ateş ile ısınıyor. Soğuktan korunmalarının yanı sıra ürünlerin de eksi derecelerde donmaması için uğraşan pazarcıların yaktıkları ateşlerden zaman zaman alışveriş yapan vatandaşlar da faydalanıyor. Pazar esnafı, "Şu an hava eksi 6 derece. Evimize ekmek götürmek için zor şartlar altında satış yapıyoruz. Soğuk karlı kış günlerinde ateş yakmazsak ürünlerimiz de zarar görüyor. Bizim de hasta olma durumumuz oluyor tabi. Pazarda yaktığımız ateşlerden sadece biz değil, müşterilerimiz de faydalanıyor" dedi.
(KA-MET-Y)

30.01.2017 14:01:44 TSI
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