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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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B.B. Erzurumspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:57
B.B. Erzurumspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
B.B. Erzurumspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
- Teknik Direktör Yıldırım: "İstikrarlı futbol ile üç puan aldık"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da deplasmanda Anadolu Selçukspor'dan alınan üç puanın sevinci yaşanıyor. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, 'İstikrarlı ve özverili oyunumuzla üç puan aldık. Sahada iyi savaşan oyuncularımı kutluyorum' dedi.
Kendi saha ve seyircisi önünde Fatih Karagümrükspor'a karşı mağlup olan ve bu hafta deplasmanda Konya'da oynadığı zorlu Anadolu Selçukspor maçında Mert Nobre'nin ayağından kazandırdığı telk golle evine üç puanla dönen mavi-beyazlı futbolcular galibiyet coşkusu yaşadı.
'MAÇA İYİ KONSANTRE OLDUK'
Anadolu Konya Selçukspor maçına çok iyi konsantre olduklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, 'Rakibimizi iyi analiz ederek hazırlandık. Müsabakaya oyuncularım iyi konsantre oldu. Maç ile ilgili hazırladığımız toplantımız olsun antrenmanlarda verdiğimiz taktik bilgisini harfi harfine yerine getiren futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolcularımın hepsi 90 dakika iyi savaşarak önemli 6 puan değerinde üç puanı aldılar. Konya'da bizleri her zaman olduğu yalnız bırakmayan Dadaşlar grubumuzda teşekkür ediyorum. Önümüzde daha uzun bir yol var. Hedeflenen yolumuza emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz' dedi.
SOYUNMA ODASINA COŞKULU KUTLAMA
Kulüp Başkanı Av. Ali Demirhan, Teknik Heyet, Erzurumspor Kafilesi, maçtan sonra soyunma odasında kenetlenerek haklı galibiyetin sevincini yaşadı. Kulüp Başkanı Demirhan, 'Herkes sabırlı olsun. Erzurumspor şampiyon olacak' dedi.
(ERZ-AT-Y)

30.01.2017 14:02:54 TSI
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