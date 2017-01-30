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Başkanlar gölbaşında toplandı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı ve Türkiye Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş Adıyaman Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Başkanlar Birliği Eğitim Semineri"nde birlik çağrısı yaptı.

Türkiye Belediye Başkanlar Birliği yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra birlik üyelerinin de hazır bulunduğu eğitim seminerinde yerel yönetimler, hizmetler ve belediyelerin çalışma alanları hakkında oturumlar düzenlendi. Toplantıda belediye başkanlarının birlik ve etkileşiminden söz eden Başkan Keleş " Düzce, kent nüfusu içinde birçok etnik yapıyı barındırıyor ve tüm kültürler barış ve uyum içinde mozaiğin bir parçası gibi hareket ediyor. Türkiye de coğrafyası ile Balkanları, Kafkasları, Orta Doğuyu, Afrika'yı araştırıp incelediğinizde, barış ve huzur içinde olan çok önemli bir ülkedir. Barış ve huzuru korumak çocuklarımızın geleceği için önemlidir. Memleketimizin menfaatlerinin önüne hiçbir menfaat geçemez. Bunun için 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul'da Yenikapı'da oluşturulan büyük mitingi ben çok önemsiyorum. Orada oluşturulan 'Yenikapı Ruhu' hakikaten çok önemliydi. Bütün siyasi yapıların hangi dilden hangi renkten olursa olsun bir araya gelip Türkiye'nin beraberliği için orada tek ses olmaları gerçekten çok önemliydi. Bu tür toplantılarımızda bu birlikteliği ana ilke olarak benimsiyoruz. Türkiye'nin büyük bir aile olması bilinciyle birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.

(TT-AY)



30.01.2017 14:03:11 TSI

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