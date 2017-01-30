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Demokrat Parti Kütahya'da kongrelerine hız verdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Demokrat Parti (DP) Kütahya'da kongrelerine hız verdi.

Kütahya Demokrat Parti Gediz, Tavşanlı, Emet Kongrelerini gerçekleştirdi. Gediz İlçe Kongesi'nde Adnan Menderes Yiğiter, Tavşanlı İlçe Kongresinde Memiş Deniz ve Emet İlçe Kongresinde Ahmet Yetilgen yeninden ilçe başkanı seçilerek güven tazelediler.

Eski DP GİK Üyesi İlhami Özatağ'ın divan başkanı, Eski DP İl Başkanı Atila Palangalı, Eski İl başkan Yardımcısı Salih Aytemur, yönetim kurulu üyesi Ahmet Vuran ve Saffet Uzsoy'un divanı oluşturduğu kongrede konuşan İl Başkanı Mehmet Çakır, Demokrat Parti tüm Türkiye'de kongrelerimi yaparak, daha heyecanlı bir şekilde, daha da büyüyerek milletin önüne alternatif çıktığını söyledi.

Gediz İlçe Yönetim Kurulu üyesi Münevver Azmioğlu da yaptığı konuşmada, Demokrat Parti'nin Türkiye açısından önemini vurgulayarak, "gerçek demokrasi, gerçek demokratlarla gerçekleşecektir" dedi.

Demokrat Parti (DP) Tavşanı İlçe kongresinde mevcut Başkan Memiş Deniz, tek aday olarak katıldığı kongreye çok sayıda partili iştirak etti.

Demokrat Partili'lerin salonu doldurduğu kongre öncesi DP GİK Üyesi İbrahim Ayaşlı, Tunçbilek Eski Belediye Başkanı Mutahhar Temel ve Tavşanlı Belediyesi DP Meclis üyesi Bilgin Koyuncu birer konuşma yaptılar.

Daha sonra bir konuşma yapmak için kürsüye Gelen Başkan Memiş Deniz, ülkeyi 50 sene boyunca yönettiklerini ve hiçbir sıkıntıya düşürmediklerini belirterek, ülkede yaşanan sıkıntıların Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle son bulacağını söyledi

Kongrelere İl Başkanı Mehmet Çakır, İlçe Başkanı Cemal Gönenç Eşiyok ile birlikte il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

İlçe Başkanı Gönenç Eşiyok da, "Demokrat Parti'nin kongrelerini Şubat ayında tamamlayıp genel kongresini yapacağını kaydederek, yasa gereği kongrenin ardından 6 ay içinde yapılacak ilk seçimlere Demokrat Parti katılacaktır" diye konuştu. (EFE)



30.01.2017 14:03:42 TSI

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