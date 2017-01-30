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Meclis üyeleri koordinasyon toplantısında

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:58
Meclis üyeleri koordinasyon toplantısında
Meclis üyeleri koordinasyon toplantısında

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında yapılan, belediye üst yönetimi ile birim müdürlerinin katıldığı, faaliyet ve projelerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısına Meclis üyeleri de katıldı.
Belediyenin her hafta düzenlediği koordinasyon toplantısına bu kez Meclis üyeleri de katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında gerçekleştirilen Koordinasyon toplantısında yıl içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen yatırım projeleri ele alındı. Bu arada, uygulamaya geçirilen hizmetlerin genel değerlendirmeleri yapıldı.
(TT-AY)

30.01.2017 14:03:55 TSI
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