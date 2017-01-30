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Lisanslı spor kulüplerine kayak malzemesi desteği



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği tarafından lisanslı spor kulüplerine malzeme desteği verildi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Kayak İl Temsilcisi Av. Turgut Besi, malzemelerin Türkiye Kayak Federasyonu tarafından satın alındığını söyledi. Besi, "Sporculara tahsisi amaçlı malzemelerin dağıtımı yapılmaktadır. Amacımız, bu malzemenin kayak sporunun gelişimi ve başarıların çoğalması amaçlı gerçek sporcuların hizmetine sunulmasını sağlamaktır. Malzeme eksikliğimiz elbirliği ile hızlı bir şekilde giderilecektir. Bu konuda federasyonumuz gerekli desteği sağlamaya hazırdır. Yeter ki kayak sporunu elbirliği ile geliştirip ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil edelim" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Naif Çalli da, başarılı sporcuların bu nitelikli malzeme ile başarılarına başarı kalacaklarına inandığını belirtti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Nevzat Yilmaz ise, malzemeleri törenle kulüplere teslim ettiklerini belirterek, "Başarı için destek olan federasyona teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kayak malzemeleri; Yüksekova İlçesi Hamit Kesici İlköğretim Kurumu Spor Kulübü, Yüksekova İlçesi Gever Doğa Kış Sporları Kayak Kulübü ile Hakkari Kayak Antrenörleri Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin temsilcileri Av. Turgut Besi tarafından teslim edildi.

(FT-MSA-Y)



30.01.2017 14:05:18 TSI

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