YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GAÜN'den polis okuluna eğitim desteği

GAÜN'den polis okuluna eğitim desteği



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Polis Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Özkoç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Okulda görevli Komiser Berna Öncü ve GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Biçici'nin de bulunduğu ziyarette Rektör Gür'e görevinde başarı dileğini ileten Gaziantep POMEM Müdürü Kemal Özkoç, 414 öğrencileri bulunduğunu vurgularken, polis adaylarının eğitimi konusunda başta polis mevzuatı olmak üzere çeşitli konularda GAÜN'ün akademik kadrosundan yararlanmak istediklerini belirtti. Özkoç, "Ayrıca, başta siz olmak üzere değerli hocalarımızın konferanslarıyla öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmanızdan mutlu olacağız" dedi.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de, polis teşkilatının Türkiye için öneminin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir kez daha görüldüğünü belirtirken, "Bu önemli teşkilatımız için üniversite olarak gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Hoca desteği ise kadromuzda bulunan tüm hocalarımızla hazırız. Konferans istiyorsanız veririz. Yeter ki, el birliğiyle ülkesini seven, milletine, devletine bağlı polislerimizin yetişmesini sağlayalım" diye konuştu.

(KU-OE-Y)



30.01.2017 14:07:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER