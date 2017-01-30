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Manavgat Belediyesi'nden Sarılar'a yatırım



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi büyük mahallelerde önemli yatırım ve hizmetler yapmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendiren Manavgat Belediyesi, Sarılar Mahallesi'nde son iki yılda ihtiyaca yönelik 2 adet park, 23 km asfalt yaparken, 15 km'lik kaldırım düzenlemesinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kaldırım çalışmalarının, Zeki Vargün İlkokulu çevresini kapsayan 1032, 1004, 1014, 3004, 3007, 3011 sokakları ve Demokrasi Caddesi'nde devam ediyor. Aralık ayının ortasında başlayan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 6 km yeni kaldırım tamamlanırken, geri kalan 9 km için ekipler yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 6 santimetre kalınlığındaki kilitli parke taşlarının kullanıldığı kaldırım çalışmalarında, görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yönlendirme taşı da bulunuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sarılar'a içerisinde oyun grubu ve spor aletlerinin de bulunduğu 2 adet parkın yapımını tamamladı. Kaldırım düzenlemeleri sonrasında ise asfalt çalışmalarının yapılacağı açıklandı. Sarılar Mahallesi'ne imkanlar ölçüsünde önemli yatırımlar yapmaya çalıştıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 3'üncü park ve kapalı Pazar alanının da yakında hayata geçirileceği müjdesini verdi.

(AK-AA-



30.01.2017 14:07:53 TSI

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