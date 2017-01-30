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'Pijamalı Adamlar' Manavgat'ı kahkahaya boğdu



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) -Manavgat Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Manavgat'a getirilen Pijamalı Adamlar isimli tiyatro oyunu, tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul Meydan Sahnesi'nin hazırladığı 'Pijamalı Adamlar' adlı tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Manavgat Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği tiyatro, Manavgatlı tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı'nın yazıp yönettiği "Pijamalı Adamlar" adlı tiyatro oyununda Ceyhun Fersoy, Erdem Baş, Cem Aksakal, Murat Ergür, Faruk Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı gibi usta sanatçılar rol aldı. Günümüzde insanların delilik sınırında yaşadığını anlatan oyun, hayat koşullarından dolayı delirmiş insanların bulunduğu tımarhane koğuşunda, sosyal ve ekonomik yönden bunalan insanların hayatını anlatıyor. Oyuncuların zaman zaman seyircilerin arasına karışarak onlarla diyaloğa geçmesi ise seyirciler tarafından büyük alkış aldı. Usta sanatçılar, Manavgatlılar ile öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.



Oyun sonunda sahneye gelerek teşekkür eden tiyatro sanatçısı Necmi Yapıcı,"Hayatın her kesiminde delirmeye başlayan, ekonomik ve sosyal olaylardan bunalan insanları konu ettiğimiz bu oyunda bizi yalnız bırakmayan bu muhteşem kalabalığa ve bizi siz değerli halkımızla buluşturan Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'e de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

(AK-AA-



30.01.2017 14:08:38 TSI

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