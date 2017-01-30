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GAPTARIM fuarı kapandı

- SANKO iş ve tarım makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu:

- "Fuarda yeni geliştirdiğimiz iş ve tarım makinalarını sergiledik"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası tarafından Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen ve açılışını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'in gerçekleştirdiği GAPTARIM Fuarında, yeni geliştirdikleri iş ve tarım makinalarını sergilediklerini söyledi.

Konukoğlu, 26-29 Ocak tarihleri arasında eş zamanlı açılan GAPFOOD ve GAPTARIM fuarlarına yaklaşık 200 firmanın katıldığını anımsatarak, "Katılımın yanı sıra, ziyaretçi yoğunluğu da dikkati çekecek yoğunluktaydı. İş ve tarım makinalarımıza gösterilen ilgi memnuniyet verici düzeyde" dedi.

Başak Traktör ve MST İş Makinaları için kurdukları standın kendine özgü, geleneksel mimari dokusu ile ünlü eski Antep evlerinden esinlenerek tasarlandığını kaydeden Konukoğlu, tanıtımı yapılan son model iş ve tarım makinalarını inceleyip, bayiler, yetkili servisler ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Antepevi mimarisinden esinlenilerek hazırlanan stant önünde iş ve tarım makinaları pazarlama elemanları, bölge bayileri ve yetkili servisleri ile anı fotoğrafı çektiren Konukoğlu, babası ile standa gelen bir çocukla da uzun süre şakalaştı.

Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapındaki geniş satış ve servis ağı ile her zaman çiftçinin yanında olan Başak Traktör, yeni kabinli 100 ve 110 HP'lik yeni modelleri ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

Tarım sektörünün GAP bölgesiyle birlikte tüm ülkeye tanıtıldığı en önemli ve en verimli buluşma noktası konumunda olan GAPTARIM'da sergilenen ve 47 HP'den, 110 HP'ye kadar olan tüm yeni modeller çiftçilerin büyük beğenisi ile karşılaştı. Başak Traktörler uzman personel tarafından çiftçilere detaylı teknik bilgileri ile tanıtıldı.

MST iş makinaları

Yeni 6 Plus serisi bekoloderde operatör istek ve beklentilerine yanıt verecek şekilde yeniden tasarlanan arka joystickler, operatörlere hassasiyet gerektiren kazı, kaldırma, indirme gibi işlerde kolay kontrol imkânı sağlıyor.

Ayrıca üzerindeki özel amortisör sistemi ile birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen joystick konsolları, operatörün istediği konumda sabitlenerek daha ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

MST 6 Plus bekoloderde kullanılan yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısı operatörün istediği dereceye getiriliyor. MST 6 Plus serisi kazıcı yükleyicilerinin ağır şartlara göre tasarlanan güçlü ön bom yapısı, en zorlu koşullarda bile güvenli bir operasyon imkanı sunarken, tüm modellerde standart olarak sunulan 1,2 m kapasiteye sahip 6 işlevli yükleme kovası ile rakiplerine oranla her kepçede daha fazla malzeme yükleme verimliliği elde etmektedir.

MST İŞ ve Tarım Makinaları, ayrıca Türkiye'nin tek teleskopik forklift üreticisi olarak 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde yük kaldırabilen MST telehandler (teleskopik forkliftlerini) ve 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörü Gaziantep'teki fabrikasında üreterek yurtiçi ve yurtdışına satışını gerçekleştirmektedir.

Başak traktörün tarihçesi

Temeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahip.

Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor.

Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.

MST hakkında

Sanko'nun iş makinaları sektöründeki şirketi MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimini Gaziantep'teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor. Sanko çatısı altında MST markalı olarak üretilen bekoloder, teleskopik forklift (telehandler) ve mini ekskavatör, ülke sanayine önemli değer katmaktadır.

MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge Merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir.

SANKO Holding

SANKO Holding'in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Dördüncü ve beşinci kuşağın işbaşında olduğu SANKO'da yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriliyor.

(LO-OE-Y)



30.01.2017 14:08:48 TSI

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