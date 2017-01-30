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Klima ve elektrikli ısıtıcılar kömürü vurdu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:04
Klima ve elektrikli ısıtıcılar kömürü vurdu
Klima ve elektrikli ısıtıcılar kömürü vurdu
- Soğuk havalara rağmen satış yapamadıklarından dert yanan kömürcüler, sebep olarak klima ve elektrikli ısıtıcıları gösterdi

(Fotoğraflı)

Suat Metin
ANTALYA (İHA) - Antalya'da son haftalarda artan soğuk havaların ardından tezgahlara çıkan kömür alıcı bulamıyor. Kömürcüler, satışlardaki düşüklüğün sebebini klima ve elektrikli ısıtıcılar olarak gösteriyor.
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava son bir haftadır Antalya'da da etkili olmaya başladı. Özellikle akşam ve gece saatlerinde 2-3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle tezgahlara çıkan kömürlere rağbet, beklenildiği kadar olmuyor. Soğuk havayla birlikte artış göstermesi beklenen kömür satışı, geçen yıla oranla yüzde 20 oranla düşmüş durumda. Yıllara göre kömür satışının gittikçe düştüğüne dikkat çeken kömür satıcıları, satıştaki düşüklüğün sebebini klima ve elektrikli ısıtıcıların tercih edilmesi olarak gösteriyor.

"Klima ve elektrikli ısıtıcıyı tercih ediyorlar"
20 kiloluk bir torbanın 15-20 lira arasından satıldığını belirten kömür satıcısı Kemal Kılınç, geçen yıllara oranla yüzde 20 oranda satışlarının düştüğünü ve söyledi. Vatandaşların sıcak havalarda daha çok kömür aldığını söyleyen Kılınç, "Isınmak için değil, piknik için daha çok satış yapılıyor diyebilirim" dedi. Bir başka satıcı Cavit Eren de, kömür alan vatandaşların genelde Kasım ayında stok yaptığına dikkat çekerek, "Alanlar da az alıyor. 3 torba alıyor, bir gün boyunca yakarsa bir torba onu gün boyu idare ediyor. Genelde vatandaşlar, elektrikli soba ve klima kullanmayı tercih ediyor. Ancak kömürün verdiği ısıyı onlar tabi ki veremez" diye konuştu.
(SM-AA-

30.01.2017 14:09:12 TSI
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