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Elazığ'da çarşı esnafından Halep'e anlamlı yardım



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da çarşı esnafı, Halep'e gönderilmek üzere 62 koli kıyafet ve ayakkabı topladı.

Elazığ'da çarşı esnaflarından tekstilci Arzu Tülay, Halep'e için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Tülay'a, çarşı esnafı da destek verdi. Bu çerçevede, 62 koli kıyafet ve elbise yardımı toplandı. Toplanan yardımlar bugün Halep'e gönderilmek üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'ne (İHH) teslim edildi.

15 günlük çalışma sonrasında çarşı esnafının vermiş olduğu desteklerle İHH'ya teslim edilmek üzere 62 koli yardım topladıklarını ifade eden Arzu Tülay, yardımların bundan sonrada devam edeceğini söyledi. Esnaf arkadaşlarına kampanyaya destek verdiklerinden dolayı minnettar olduğunu dile getiren Tülay, "Allah hepsinin hayırlarını kabul etsin. Yüklememizi tamamladık. İHH Elazığ şubesine gidip oradan teslimat makbuzumuzu alacağız. Yardımlarımız daha sonra ayın 4'ü gibi tırlara yüklenip, Halep'e ulaşacak. Yardımlarımızın içerisinde ayakkabı ve kıyafet var. Bunların hiçbiri giyilmemiş olup hepsi yenidir. Kuruyemişçi arkadaşım ben nasıl yardım ederim diye düşünürken oda oradaki yetim kardeşlerimiz için binin üzerinde çikolata gönderdi. Kozmetikçi arkadaşımız ise ıslak mendil yardımında bulundu. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştı" dedi.

(CK-MP-Y)



30.01.2017 14:10:35 TSI

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