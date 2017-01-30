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Zonguldak OBM makine parkı genişledi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:08
Zonguldak OBM makine parkı genişledi
Zonguldak OBM makine parkı genişledi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü makine parkına 1adet ekskavatör, 2 adet JSB dahil edildi. 1 adet ekskavatör Bartın İşletme Müdürlüğüne ve 1 adet Zonguldak İşletme Müdürlüğü ve 1 adet de Yenice İşletme Müdürlüğü olmak üzere 2 adet JSB' de makine parkına ilave edilerek çalışmalara başladı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde dokuz İşletme Müdürlüğü kapsamında yürütüldüğü; Bölge Müdürlüğünde toplam 6.900 kilometre mevcut orman yolu bulunduğu bu yolların tamir bakımlarının çoğunlukla kendi iş makinelerimize yaptırıldığını belirterek daha önce mevcut bulunan araçlara ilaveten yeni araçların verilmesiyle, orman yangınları ile mücadele, ormanlarının işletilmesi, geliştirilmesi ve korunması ile orman mevcut yolların tamir bakımlarını daha rahatlıkla yapılabileceğini belirti. Beşel "İş makinelerinin Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilmesinde vermiş olduğu destekten dolayı başta Sayın Bakanımız ve Genel Müdürümüz olmak üzere tüm Genel Müdürlük personelimize çok teşekkür ediyor bu araçların kazasız, belasız hizmet yapmasını cenabı Allahtan niyaz ediyorum" dedi.
(SÖ-SÖ-Y)

30.01.2017 14:13:42 TSI
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