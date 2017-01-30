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Kurt ailesinin acı günü

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:12
Kurt ailesinin acı günü
Kurt ailesinin acı günü

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da yerel bir gazetece muhabir olarak görev yapan Alkan Kurt'un vefat eden babası Adnan Kurt düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Kurt için öğlen namazına müteakip Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Caminde cenaze töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen cenaze törenine Kurt'un yakınlarının yanı sıra basın mensupları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve cemaat katıldı. Adnan Kurt'un cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
(GC-

30.01.2017 14:17:32 TSI
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