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Kestel'de parke çalışmalarında sona gelindi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Kestel Mahallesi'nde yol ve parke çalışmalarında sona geldi.

Kış ayları olmasına rağmen çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde yol ve parke çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, parke çalışmalarının büyük bölümünü bitirirken yolun iki bölümündeki çalışmalarında kısa süre sonra tamamlanacağı bildirildi.

Doğu Alanya'da en önemli ulaşım ağı sorunu çözülüyor

Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve kuzey mahallelerine ulaşımı sağlayan en önemli arterlerinden olan Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde, başlatılan parke ve kaldırım çalışmasında sona gelindi. Bölünmüş yol olarak programa alınan caddede, orta refüj ve parke çalışmaları aralıksız sürüyor.

Eski Gazipaşa Caddesi'nde asfalt hazırlığı

Alanya Belediyesi, iyi havaları değerlendirerek yağmurdan bozulan yollarda düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor. Asfalt çalışmalarını da aksatmayan Belediye ekipleri, Oba Mahallesi eski Gazipaşa Caddesi'nde asfalt hazırlığı yapıyor.

(AA-



30.01.2017 14:21:31 TSI

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