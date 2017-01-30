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Altındağlı kadınlara ruh sağlığı semineri



ANKARA (İHA) - Yıl boyunca düzenlenen seminerlerle Altındağlı kadınların ufuklarını genişleten Altındağ Belediyesi, kadınları "Ailede ruhsal sorunlar" konulu seminerde buluşturdu.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülsüm Ançel tarafından verilen seminere Altındağlı kadınların ilgisi büyük oldu. Seminere 500'e yakın kadın katıldı.



"Ruh sağlığı nedir?" sorusuna yanıt verildi

İlk olarak "Ruh sağlığı nedir?" sorusuna yanıt veren ve ruh sağlığının ne olduğunu anlatan Prof. Dr. Gülsüm Ançel, daha sonra "Psikolojik olarak iyi olduğumuzu nasıl anlarız, ruhsal sorunumuz olduğunu gösteren tepkiler nelerdir, ruh sağlığını bozan sebepler nelerdir?" gibi konulara açıklık getirdi. Dinleyenlerin de konuya katılımını sağlayarak, semineri interaktif bir hale getiren Ançel, kadınlar tarafından ilgiyle dinlendi.

Ruhsal sağlığın temelinin sağlıklı aileler olduğunu vurgulayan ve ruh sağlığının sağlığı açısından ailenin işlevlerinden bahseden Ançel, ideal ve sağlıklı ailenin nasıl olması gerektiği konusunda da bilgiler verdi ve sağlıklı ailede iletişimin nasıl kurulması gerektiğini açıkladı. İşlevi bozuk aileyi de tanımlayan Ançel, konuyu örneklerle açıkladı.

Tüm sorulara cevap verildi

Seminerde son olarak ruhsal hastalıklara sebep olan psiko-sosyal sebeplerden bahsedildi ve depresyon konusunda bilgiler verildi. Seminerin sonunda ise herkesin kendi ruh sağlığını değerlendirdiği bir anket formu uygulandı. Altındağlı kadınlar, seminerin sonunda kendi hayatlarından örnekler vererek bol bol soru sormayı da ihmal etmedi.

(BC-HA-Y)



30.01.2017 14:22:06 TSI

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