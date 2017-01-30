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Seranın çatısından düşen işçi yaralandı



(Fotoğraflı)



Ali Tandoğan

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle hasar gören serayı onarmak için çatısına çıkan işçi, dengesini kaybederek 9 metre yüksekten yere düşüp yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Kömürler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bozyazı'da birkaç gün etkili olan ve saatteki hızı yer yer 70 ile 90 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeni ile zarar gören seraya bakım ve onarım için çıkan Ali Kaplan, yaklaşık 9 metre yükseklikten yere düştü. Serada çalışan işçiler tarafından düştüğü fark edilen Ali Kaplan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Anamur'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak jandarmanın soruşturma başlattığı bildirildi.

(ALT-KYM-Y)



30.01.2017 14:22:30 TSI

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