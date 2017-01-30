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Çal Belediyesi çobanlara kepenek hediye etti



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çal Belediyesi, geçen yıl Sudan Koyun Geçirme Yarışması'na katılan 38 çobana kepenek dağıttı.

Çal, Baklan ve Çivril ilçelerinde çobanlık yapan 38 kişiye Çal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Tatar, Süller Mahallesi'ndeki yemeğin ardından kepeneklerini verdi.

"Çobanlık mesleğinin devam etmesini destekliyoruz"

Çal Belediyesi olarak, çobanlık mesleğinin devam etmesini desteklediklerini ve Türk kültürünün yaşatmaya çalıştıklarını belirten Tatar, "Teknolojik gelişmeler, besihaneler nedeniyle dağlarımızda, ovalarda çoban sayısı iyice azaldı. Oysa çobanlık, bu toplumun en önemli yerel mesleklerindendir. Geçen yıl Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması'na katılan 38 çobanımıza kepeneklerini hediye ettik. Güle güle kullansınlar" dedi.

Akcan: "Çobanlara verdiğimiz sözü tuttuk"

Çobanlara verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Yörüklerin çobanları soğuk havalarda üzerlerine kalın, geniş ve başlığı olan adına 'kepenek' denen kalınca bir palto giyerler. Bu paltonun düğmeleri ve ilikleri olmaz. Kepenek, çobanlarımızı kar, soğuk ve yağmurdan koruyor. Yörüklerin dünyasında kepeneğin, Orta Asya'dan bu yana önemi büyüktür. Orta Asya göçer kültürlerinde keçe ve kepenek yaşamsal önem taşır. 8 asırdır, Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın düzenlendiği Çal, çok önemli değeri yaşatmanın gururunu yaşıyor" diye konuştu.

Kepeneklerini alan Çal, Çivril ve Baklan yöresi çobanları ise, Çal Belediyesi'ne teşekkür ederek, 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın 2017 yılı yarışlarına aldıkları kepeneklerle daha iyi hazırlanacaklarını belirttiler.

(MT-



30.01.2017 14:24:16 TSI

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