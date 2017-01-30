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Yıldırım'dan, Evde Sağlık Hizmetleri'nde yetki karmaşası tepkisi

- Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım:

- "Evde tedavi görmesi gereken hastalara birden fazla kurumun ve özel sektörün bakması yetki karmaşasına sebep oluyor ve hizmet kalitesini düşürüyor"



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İZMİR (İHA) - Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde yetki karmaşası yaşandığını söyledi. Başkan Yıldırım, evde tedavi görmesi gereken hastalara, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, belediyeler ve özel sektörün baktığını, bu durumun da hizmet kalitesini düşürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart 2005'te yürürlüğe koyduğu sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmek, verimi ve halkın memnuniyetini arttırmak amacıyla kurulan Evde Bakım Hizmetlerinin, toplum tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatan Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Bu hizmet Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte sağlıkta dönüşümün hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanan bir yönüdür. 12 yılın sonunda Evde Bakım Hizmeti hız kazanırken, şu an kamu, özel sektör ve belediyeler bu hizmeti vermektedirler. Özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve kamu hastaneleri, özel tıp merkezleri, evde bakım birimleri ve belediyelerin bu hizmeti vermesi, sistemde yetki ve işleyiş karmaşasına neden olmaktadır. Özel sektörün 'para' olarak, belediyelerin 'oy kapısı' olarak gördüğü bu sistemin Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden revize edilmesi gerekmektedir" dedi.

İzmir'de yaşanan bir olayın bu karmaşanın en iyi göstergesi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bir hastaya 3 kurumun birbirinden habersiz bir şekilde gittiği ortaya çıkmıştır. Bu koordinasyonsuzluk yüzenden hem zaman, hem de kamu kaynakları israf edilmiştir. Aynı zamanda hizmet bekleyen diğer hastalar mağdur edilmiştir" diye konuştu. Sağlık Sen 1 Nolu Şube olarak sorundan beslenen değil, çözüm odaklı sendikacılık anlayışı gereği Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara çözüm önerileri hazırladıklarını anlatan Yıldırım, "Sendikamızın Çözüm Masası olarak gelen şikayet ve yaptığı çalışmalar neticesinde Evde Sağlık Hizmetleri'nde yaşanan sorun ve karmaşanın çözüme kavuşturulması için bir dosya hazırladık" dedi.

Yıldırım, dosyada yer alan maddeleri sıraladı: "Sağlık Bakanlığı bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünde oluşturulacak tıpkı 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ndeki Çağrı Merkezi'nin oluşturulması gerekmektedir. Tüm talepler bu hat üzerinden değerlendirilmeli. Ayrıca bu hatta görevli yetkililer palyatif bakım servislerinde boş yatakların durumu bilmeli ve hasta yönlendirmesini tek merkezden gerçekleştirilmelidir. Bir bilgisayar programı sayesinde veri tabanı oluşturulmalıdır. Tüm Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti alan hastaların bu veri tabanında tedavisinden bakımına kadar tüm bilgilerinin kaydı yapılmalıdır. Gelen çağrılar, ekibin hastaya yönlendirilmesi, hastanın hastaneye sevki, verilen ilaç ve tedaviler bu veri tabanına işlenecek, sistemin paydaşları olan Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık, Halk Sağlığı yetkilileri tarafından tüm bu bilgilere online ulaşılabilecektir.

Evde Sağlık ve Bakım ambulansları, 112 istasyonlarının yanında konuşlandırılmalı. Evde Bakım hastasına giden ekipler, kendilerine tahsis edilecek internet bağlantılı tabletlere, hastaya ulaştıklarını, yapılan tedavileri, kullanılan ilaç ve malzemeleri ve hastanın sevk veya evde tedavisi uygundur gibi bilgileri girecektir. Öte yandan tablet ile hastanın yara durumu fotoğraflanarak, hafta hafta iyileşmenin takibi de izlenecektir. Online sistem sayesinde hastanın tedavisi hastadan gelen çağrı üzerine değil, doktorun belirleyeceği tedavi, bakım planı üzerinden yapılması sağlanacaktır. Boş yatağı olan kamu hastanelerindeki Palyatif Bakım Servisleri de aynı veri tabanından izlenebilecektir. Bu servislere yatırılan ve tedavisi bitip taburcu olan hastaların tüm bilgileri ve epkrizleri sisteme işlenecektir. Hasta başka bir hastanede tedavisi başlandığında sistemden hastaya uygulanan tüm tedaviler görülebilecektir. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık ve Bakım birimlerinde çalışacak hekim ve hekim dışı sağlık personelinin hastaya hastalığı hakkında bilgi, hasta yakınlarına ise bakım konusunda bilgi verebilecek profesyonel bir ekip oluşturulmalıdır. Organize olmuş ve koordinasyonu sağlamış olan sistem Sağlık Bakanlığı'nın, tedavisi ve bakımı yapılan hasta sayısını ve hastanedeki palyatif birimleri boş ya da doluluk oranlarını güncel olarak görmesini sağlayacaktır."

Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışına göre kamusal hizmetin sunumunun özellikli olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Sağlık Bakanlığı nın 'Sağlıkta Dönüşüm' politikalarından Evde Sağlık ve Bakım Birimi'ni bakanlık bünyesinde revize edilerek tek elde toplanması rant kapısı olmasının da önüne geçmiş olur. Bu çalışma belediyelerin hastayı oy kapısı, özelin ise para kaynağı olarak görmesini ortadan kaldıracaktır. Sağlık Bakanlığı'ndan sistemin sosyal devlet anlayışımıza uygun hale getirilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

(AG-



30.01.2017 14:24:43 TSI

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