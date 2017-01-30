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Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk;

- ''Satılmayan ilaçta eczacının kusuru yok''



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, 20 Şubatta gelecek olan ilaç zammının faturasının eczacılara kesildiğini belirtti ve eczacının vatandaşa ilaç satmadığı söylentilerinin gerçek dışı olduğu açıkladı.

Başkan Öztürk, bazı ilaçların satılmadığı yönündeki söylentiler üzerine yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"20 Şubat'ta ilaç fiyatlarına zam gelecek, bu zam oranı ise yüzde 10 civarında olacak. Bu şekilde çok önceden açıklanması bazı sorunları ortaya çıkardı. Bunlardan bir tanesi İlaç Sanayi depolara ilaç vermedi, ikincisi depolar eczanelere ilaç satmadı. Böyle olunca vatandaşımızın mağdur olduğu şeklinde kamuoyunda yoğun olarak konuşulan bir konu var. Durum bu şekilde olunca ilaç sanayi mi vermiyor, depolar mı eczanelere vermiyor, yoksa eczaneler mi ilaç satmıyor gibi bir konu var ortada. Eczaneler işin içine sokulmaya çalışılıyor, fakat eczanelerin bir kusuru kesinlikle söz konusu değildir."



"İlaç alamadığını söyleyen vatandaş bildirsin"

Öztürk, "Eczanenin elinde ki her ilaç, ilaç takip sisteminde mevcut. Yani vatandaşın birisi herhangi bir eczaneye derse ki şu eczanenin elinde ilaç vardı ama bana vermedi, bunun tespiti mümkündür. Onun için eczanelerin ilaç satmama gibi bir durumu söz konusu olamaz. Eczaneler ekonomik açıdan ilacı stok yapacak kapasitede değiller artık. Yıllardır fiyat düşüşlerinden dolayı eczacıların sermayeleri eridi ve çok mütevazi şartlarda çalışıyorlar. Bu yüzden eczacıların ilaç vermeme satmama gibi bir durumu olamaz. Tabi bunun birde faturasının çıkması lazım bu faturayı eczacılara çıkarmak istiyorlar. Halbuki ilacı üreten belli, satan belli. Geçtiğimiz hafta içerisinde bazı ilaçların satılmadığı gibi bir duyum aldık. Biz anında müdahale ettik, depolarla görüşme sağladık. Depolardan çok önemli ilaçların bir kısmını temin edebiliyoruz. Eğer biz ilaç bulamadık, bulamıyoruz diyen var ise Eczacılar Odası olarak bizlere gelsinler yardımcı olalım. Bazı ilaçlarında olmadığı doğru olabilir. Yaklaşık 7 bin 500 çeşit ilacın içerisinde birkaç tanesinin olmaması çok büyük bir mağduriyet oluşturacağının kanaatinde değiliz. Sadece Niğde açısından söylüyorum tam bunları. Yani şuana kadar arkadaşlarımızdan bize ulaşan sorunlu bir ilaç ve ya bulunamayan bir ilaç gelmedi. Sağlık Müdürlüğü ile de diyalog halindeyiz, problem olacak bir durum olursa Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Niğde'de ilaç konusunda bir sıkıntı yok ve kusurlu olan taraf eczacılar değil." diye konuştu.

(YE-SK)



30.01.2017 14:26:23 TSI

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