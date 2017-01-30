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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Kararan kültür mantarını tüketmeyin

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:23
Kararan kültür mantarını tüketmeyin
Kararan kültür mantarını tüketmeyin

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Kültür mantarlarının günlük olarak tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğu, beklediği ve el değdiği için zamanla kararan mantarların alınmaması gerektiği belirtiliyor.
Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazarda tezgahları süsleyen kültür mantarı kilosu 8 liradan alıcılarını beklerken, satıcısı Hasan Yıldız, vatandaşlarına hem uyarı, hem de tavsiyelerde bulundu. Mantarın faydaları hakkında bilgiler aktaran Yıldız, mantarda yüksek oranda protein, fosfor ve folik asit içerdiğini anlatarak, "Uzmanlar, 100 gram mantarda bir yetişkinin günlük protein, fosfor ve folik asit ihtiyaçlarını karşılamasına denk geldiğini söylüyorlar. Mantar çok yararlı fakat dikkatli tüketilmesi gereken bir sebze. Fiyatı haftalardır 8 lira. Vatandaşımız ilgisi çok yoğun değil maalesef. Bizim mantarımız günlük geldiği için fiyatlarda kırma yapamıyoruz. Bir önceki gün olduğu zaman onu düşürebiliyoruz 6 liraya kadar. El değdiği zaman kararma olayı çok fazla oluyor onlarda. Bizler tabii ki müşterilerimizin günlük mantarlarını almalarını öneriyoruz" dedi.
(CKT-CY-Y)

30.01.2017 14:27:27 TSI
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