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Çocuk hastanesinde yenidoğan kuvöz sayısı artırıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:28
Çocuk hastanesinde yenidoğan kuvöz sayısı artırıldı
Çocuk hastanesinde yenidoğan kuvöz sayısı artırıldı

(Fotoğraflı)

Ömer Tekcan
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Yenidoğan Yoğun bakım ünitesine yeni kuvözler alınarak toplam kuvöz sayısı on beşe çıkartılarak hizmet vermeye devam ediyor.
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr Muharrem Erdem konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, " Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizde açılmış olan 8+1 kuvöz 'lü 2. seviye yeni doğan yoğun bakım ile 6 kuvöz 'lü 1. seviye olmak üzere toplam 15 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi kurulduğu günden bugüne "Riskli bebekler grubunda, erken doğumla ve düşük tartılı olarak dünyaya gelen prematüre bebekler ve kalıtımsal sağlık sorunu olan bebeklerin tedavilerinin yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca Yoğun bakım ünitemiz yenilenerek daha modern ve günümüz koşullarına hijyenik ortamlarda daha uygun bir hizmet kalitesine sahip hale getirebilmek için her türlü tıbbi cihazlar yenilerek sayısı artırılmıştır. Hastane Başhekimimiz Uzman Dr. Mustafa Karadeniz ve tüm sağlık personellerimize özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve Yenidoğan yoğun bakım sayının artırılmasıyla birlikte hastanemizde bebeklerimizin şehir dışı veya başka hastanelere sevkedilme oranları düşmüştür" dedi.
(ÖMR-OA-Y)

30.01.2017 14:32:49 TSI
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